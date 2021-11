Campania: Cirillo (M5s), nuovo impianti rifiuti schiaffo per Acerra (Na)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- "Prevedere un nuovo impianto per il trattamento dei rifiuti ad Acerra equivale a condannare i suoi residenti a vivere in una città sversatoio. Già nel cuore di un perimetro martoriato da troppi anni per l'eccessiva concentrazione di siti e discariche e per essere stato oggetto di sversamenti abusivi, oltre ad ospitare l'unico inceneritore presente in Campania, con quest'ultima operazione si sta facendo di Acerra una vera e propria "munnezzopoli". Con tutte le conseguenze che questi impianti avranno sulla salute dei cittadini. Con la nostra consigliera comunale Carmela Auriemma e gli attivisti del posto, ci batteremo con ogni mezzo per evitare questo ennesimo schiaffo a una comunità che ha già subito fin troppo". È quanto ha denunciato il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Luigi Cirillo. (Ren)