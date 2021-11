Piemonte: diritti donne tema portante Comitato regionale diritti umani e civili 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La tutela dei diritti delle donne sarà il tema portante delle iniziative promosse dal Comitato regionale per i diritti umani e civili nel 2022. Lo ha annunciato il presidente del Consiglio regionale Stefano Allasia durante la prima riunione operativa del Comitato, avvenuta oggi a Palazzo Lascaris. "Oltre a sensibilizzare l’opinione pubblica - ha continuato Allasia -, intendiamo promuovere il giusto riconoscimento di tutte quelle donne che, in ogni parte del mondo, si adoperano per la difesa dei diritti violati e per la difesa dei più vulnerabili". In questo senso, il 9 dicembre - alla vigilia della Giornata mondiale dei diritti umani che ricorre il 10 dicembre - si intende premiare in Consiglio regionale alcune donne rifugiate o profughe che si sono distinte in Piemonte per la loro attività a difesa dei diritti delle donne. Si propone inoltre di contribuire al sostegno della Giornata mondiale per la pace, che si celebra il 1o gennaio. (Rpi)