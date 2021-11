Piemonte: l'assessore regionale alla Sanità e l'assessore al Welfare di Torino si incontrano su gestione fondi Pnrr

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un incontro per valutare l'utilizzo delle risorse per il settore socio-sanitario che arriveranno dal Pnrr. Si è svolto oggi in Regione Piemonte tra l'assessore regionale alla Sanità Luigi Icardi e l'assessore al Welfare di Torino Jacopo Rosatelli. Il confronto ha riguardato in particolare, le case e gli ospedali di comunità previsti dal Pnrr, sui quali sono state condivise le esigenze di ascolto dei bisogni dei territori, di concertazione tra i diversi livelli di governo e di rafforzamento dell'integrazione socio-sanitaria.Si è parlato anche del protocollo per l'assistenza delle persone senza dimora nell'area metropolitana e del Centro Disturbi Identità di Genere (Cidigem) dell'ospedale Molinette di Torino.(Rpi)