Sardegna: 100 contagi da Covid-19 e tre persone in terapia intensiva, Fluminimaggiore in zona rossa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quasi cento contagi da Covid-19, tre ricoveri in terapia intensiva e Fluminimaggiore, nel sud Sardegna, diventa "zona rossa", ripiombando così nell'incubo della chiusura totale con tutto ciò che questo comporta: strade deserte, saracinesche abbassate e, soprattutto, tanta paura tra i residenti. I casi ufficiali sono 30, ma come spiega il sindaco del paese, Marco Corrias, "l'azienda sanitaria non ha ancora aggiornato i dati". Le rilevazioni effettuate dai due medici di base del centro del sud Sardegna raccontano di quasi 100 positivi al virus, un dato allarmante. Altrettante persone, per giunta, hanno chiesto di fare il tampone, un elemento che può aggravare ulteriormente il bilancio. Il Comune ha chiesto all'Ats di effettuare uno screening di massa fra la popolazione. La chiusura totale è scattata da giovedì, quando il sindaco ha emesso l'apposita ordinanza. Bar, impianti sportivi e tutte le attività non essenziali rimarranno chiuse fino al prossimo 5 dicembre, oltre al divieto di uscire dalla propria abitazione dalle 22 alle 5 del mattino. Si potrà uscire nelle ore consentite solo per validi motivi e indossando la mascherina. (Rsc)