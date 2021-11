Droga: Gelmini, dibattito su legalizzazione non metta in secondo piano importanza informazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per un efficace contrasto alla tossicodipendenza bisogna fare in modo che il dibattito sulla legalizzazione non metta in secondo piano l'importanza di un'adeguata informazione sui danni causati dalla droga. Lo ha dichiarato la ministra per gli Affari regionali e le autonomie, Mariastella Gelmini, intervenendo alla sesta Conferenza nazionale sulle dipendenze, in corso di svolgimento a Genova. "Nel 2020 ci sono state 308 vittime della droga in Italia, un numero impressionante di fronte al quale vedo due rischi: da una parte il tentativo di mettere la polvere sotto il tappeto confinando il tossicodipendente ai margini della società, dall'altra il rischio che, complice il dibattito sulla legalizzazione, passi in secondo piano l'importanza dell'informazione sui danni causati dalla droga. Occorre evitare divisioni e concentrarsi sui mezzi a disposizione per intervenire efficacemente", ha aggiunto Gelmini.(Rin)