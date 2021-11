Trasporti: Fondazione Fs, primo viaggio in treno storico sulla ferrovia delle Langhe-Roero-Monferrato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Riprende vita la linea ferroviaria delle Langhe-Roero-Monferrato, nel tratto tra Alba e Castagnole, in Piemonte. Il treno storico della Fondazione Fs, composto da vetture Centoporte del 1936, ha percorso oggi per la prima volta il tratto Alba-Neive, dopo 11 anni dalla sospensione della linea. Lo rende noto Ferrovie dello Stato Italiane in un comunicato, precisando che il convoglio è partito da Torino Porta Nuova con a bordo il direttore generale della Fondazione Fs Italiane, Luigi Cantamessa, e ha sostato prima a Bra, poi ad Alba, dove si è svolta la cerimonia del taglio del nastro alla presenza del Presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio. Da Alba il treno ha continuato fino a Neive, trainato da locomotiva a vapore Gr.640 143 dei primi del ‘900, concludendo la corsa a Canelli. Il tratto Alba-Neive, lungo circa 10 chilometri, comprende la galleria Ghersi, tra Barbaresco e Neive, ed era stato chiuso al traffico ferroviario nel 2010 per problemi strutturali. (segue) (Com)