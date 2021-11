Covid: 12.448 nuovi casi, rapporto positivi-tamponi al 2,2 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 12.448 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore, in aumento rispetto ai 10.047 di ieri, per un totale di 4.954.585 dall’inizio dell’epidemia. Si registrano 85 vittime, in leggero aumento rispetto alle 83 di ieri, per un totale di 133.415 sempre dall’inizio dell’epidemia. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute sulla diffusione del virus nel nostro Paese. Gli attualmente positivi sono in tutto 159.317. I tamponi sono 562.505, rispetto ai 689.280 di ieri, con un rapporto tamponi-positivi che sale al 2,2 per cento dall’1,45 per cento del giorno precedente. I ricoverati con sintomi sono 4.629, mentre si contano 13 nuovi ingressi in terapia intensiva che portano il totale a 573. I dimessi/guariti sono 7.558, per un totale di 4.661.853 dall’inizio dell’epidemia. (Rin)