Green pass: Draghi, non vogliamo perdere normalità guadagnata

- In questo anno "gli italiani hanno reagito e abbiamo ricominciato a essere normali: vogliamo conservare questa normalità e non vogliamo rischi a questa normalità. Con questo spirito abbiamo preso questi provvedimenti”. Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Mario Draghi, nel corso di una conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri. “Vogliamo continuare ad essere aperti, ad andare in giro, ad avere le scuole aperte ed essere contenti”, ha aggiunto. (Rin)