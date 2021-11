Terremoto: commissario straordinario, via libera ai primi progetti del Pnrr per 478 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Via libera, nel pieno rispetto dei tempi previsti, ai primi quattro progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) per le aree colpite dai terremoti del 2009 e 2016, per un importo complessivo di 478 milioni di euro. L’intesa, dopo il riparto dei fondi Pnrr tra le due aree, è stata raggiunta oggi dalla Cabina di Coordinamento presieduta dal commissario alla ricostruzione post sisma 2016, Giovanni Legnini, e composta dal capo del Dipartimento Casa Italia, Elisa Grande, il capo della Struttura di Missione Aquila 2009, Carlo Presenti, i presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria e i sindaci dei territori interessati. Il primo dei quattro progetti riguarda la rigenerazione urbana di borghi, paesi e città danneggiati dai terremoti, con uno stanziamento iniziale di 200 milioni di euro per i due crateri, che saranno successivamente integrati, per la riparazione dei danni inferti dal sisma, con 300 milioni per il 2009 con i fondi della Struttura di Missione, e con 400 milioni provenienti dalla contabilità speciale del commissario per i territori colpiti dal sisma 2016. Il secondo progetto approvato oggi riguarda le infrastrutture stradali di rilievo nazionale che interessano le due aree, ed è dotato di risorse per 175 milioni di euro, con le quali viene finanziata la progettazione e parte dei lavori, affidando al contratto di programma tra ministero Infrastrutture ed Anas il finanziamento del fabbisogno residuo. (segue) (Com)