Covid: Letta, condividiamo le scelte prese oggi dal governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Nova ha sempre dato prova di serietà e professionalità, fornendo ai cittadini gli strumenti per poter distinguere le notizie dalle fake news" Francesco Boccia

Deputato del Partito democratico

21 luglio 2021

- Il Partito democratico “condivide in toto le decisioni che ha preso il governo oggi. Le decisioni vanno nella direzione giusta e vogliono mantenere tutto ciò che abbiamo fatto di positivo fino ad oggi”. Lo ha detto il segretario nazionale del Partito democratico Enrico Letta, durante la prima Assemblea nazionale dei sindaci progressisti e riformisti. “Le scelte che oggi perseguiamo ci ha consentito di non essere nella condizione tragica in cui sono gli altri Paesi europei. Noi non siamo oggi in quella difficoltà grazie ad aver preso scelte rigorose che oggi dobbiamo confermare”, ha sottolineato Letta. (Rin)