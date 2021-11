Mobilità: progetti e sfide transizione ecologica al centro del convegno "Sviluppo sostenibile & circular economy” (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul fronte della “logistica sostenibile”, Stefano Casalegno, head of innovation and sustainability di Enav, ha sottolineato l’impegno di Enav per il passaggio alla sostenibilità anche nel settore aereo. “Con il progetto ‘Free route’ abbiamo risparmiato, dal 2016, 500 milioni di chilogrammi di CO2”, mentre altri due progetti messi in campo in questi anni permettono di “gestire meglio i flussi del traffico aereo” e ridurre così l’inquinamento. A chiudere la giornata il dibattito sull’importanza della connettività, “parola d’ordine” di questa transizione. Fabrizio Brasca, innovation senior manager di Windtre ha sottolineato il ruolo centrale che sarà rivestito dalla “tecnologia 5G” per fare passi in avanti in tal senso sia nell’ambito della sicurezza che in quello della sostenibilità. (Rin)