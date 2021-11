Vaccino: anche il Piemonte apre le prenotazioni della terza dose a 150 giorni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Nelle ultime 24 ore l’intera macchina vaccinale piemontese ha fatto un enorme lavoro organizzativo per potenziare le agende e consentire così di aumentare gli spazi disponibili per fissare nuovi appuntamenti, alla luce di una platea di oltre 1,2 milioni di persone che in Piemonte ha già maturato i 5 mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario - hanno affermato il presidente della Regione Alberto Cirio e l’assessore alla Sanità Luigi Genesio Icardi, insieme al commissario dell’area Giuridico-amministrativa dell’Unità di crisi Antonio Rinaudo -. Siamo grati a tutti di questo sforzo straordinario e ci auguriamo che i cittadini aderiscano sempre di più alla terza dose, perché questo vuole dire una maggiore protezione contro il virus, ma anche la possibilità di continuare a condurre una vita il più possibile normale, permettendo anche la tenuta del nostro sistema economico e sociale di fronte al perdurare della pandemia”, hanno concluso. (Rpi)