Mobilità: progetti e sfide transizione ecologica al centro del convegno "Sviluppo sostenibile & circular economy” (2)

- Sulla questione delle “infrastrutture abilitanti”, Federico Caleno, responsabile e-mobility di Enel X Italia, ha evidenziato l’impegno di Enel X con “14 mila punti di ricarica installati in maniera abbastanza omogenea sul territorio nazionale” e “l’incremento delle stazioni di ricarica di alta potenza, che toccheranno a fine anno" quota cento circa, "una ventina delle quali saranno già attive”. Anche Benvenuto Pogliani, responsabile greentech ed e-mobility di Eni gas & luce, ha rimarcato l’obiettivo di “arrivare a 31 mila punti di ricarica entro il 2030, di cui 27 mila già operativi entro il 2025”. Marco Pietrucci, head of innovation di Terna spa, ha sottolineato la volontà di Terna di essere “regista della transizione ecologica” e ha annunciato in quest’ottica un progetto che sarà inaugurato il prossimo anno a Torino e porterà alla creazione di mobility lab per la realizzazione di partnership al fine di sviluppare nuove tecnologie. (segue) (Rin)