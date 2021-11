Piemonte: riqualificazione fiumi e laghi, finanziati dalla Regione 13 progetti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono tredici i progetti che la Regione Piemonte ha ammesso al finanziamento per il bando dei corpi idrici del 2021. Una progettazione da 2 milioni e 871 mila euro che riguarderà le fasce arboree per tamponare gli effetti inquinanti, la riqualificazione degli ambienti umidi, la manutenzione delle sponde dei canali con un metodo ecologico. Solo per citare alcune delle iniziative promosse dal bando. "Preservare lo stato ecologico dei fiumi e dei laghi piemontesi – ha affermato l’assessore all’Ambiente del Piemonte Matteo Marnati nell’introdurre i lavori del webinar “Programma di interventi su fiumi e laghi. Esiti anno 2021 e lancio bando 2022” – per abbassare il rischio idraulico e migliorare la resilienza ai cambiamenti climatici: Regione Piemonte è particolarmente attenta e dal 2018 ad oggi sono stati erogati circa 9 milioni di euro per realizzare progetti di riqualificazione. Somma alla quale si aggiungono 2 milioni e 900 mila euro che verranno stanziati per l’edizione del bando 2022. (segue) (Rpi)