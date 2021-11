Energia: Draghi, governo pronto a investire di più per scongiurare rincari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’aumento del prezzo dell’energia "colpisce di più gli italiani: alcune previsioni prevedono che non continuerà ad aumentare ma il fatto è che le bollette sono diventate molto pesanti”. Così il presidente del Consiglio, Mario Draghi, nel corso di una conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri. “Ritengo che il governo sia pronto ad investire anche più del miliardo previsto per l’anno prossimo” per contenere i rincari. (Rin)