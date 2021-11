Mobilità: progetti e sfide transizione ecologica al centro del convegno "Sviluppo sostenibile & circular economy”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Progetti, sfide ma anche criticità della transizione ecologica nel settore della mobilità. Questi i temi al centro del dibattito che si è svolto oggi a Roma, a Villa Patrizi, nell’ambito dell’evento promosso da Economy, in collaborazione con Fs Italiane, “Sviluppo sostenibile & circular economy”. Ad aprire i lavori il ministro per le Infrastrutture e la mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, che ha ribadito in un videomessaggio l’impegno del ministero e del governo nella transizione verso una mobilità sostenibile e ha rassicurato sulla possibilità di “portare a termine nei tempi prefissati i progetti infrastrutturali previsti nell’ambito del Pnrr”. Giovannini ha evidenziato che gli interventi previsti permetteranno di “estendere il cambio di prospettiva anche al Mezzogiorno”, grazie soprattutto alla realizzazione dell’alta velocità, che sarà portata a “nove milioni di persone, sei delle quali al Sud”, ma anche ai numerosi investimenti per il “rinnovamento di ferrovie regionali, treni e autobus” che saranno attuati su tutto il territorio nazionale. Il ministro ha poi rimarcato il sostegno del governo ai “produttori di auto” per garantire l’offerta di autovetture sostenibili. (segue) (Rin)