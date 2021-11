Torino: l'assessora all'Istruzione, oggi nasce ufficio specifico per panificazione linee trasporti disabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ho iniziato a lavorare da subito sul tema del trasporto scolastico disabili. E con la task force, attivata nelle scorse settimane, oggi si è giunti alla scelta di creare un ufficio dedicato alla pianificazione delle linee di trasporto per le persone con disabilità. Lo ha annunciato l'assessora all'Istruzione di Torino Carlotta Salerno in una nota stampa. "Questo ufficio si impegnerà per risolvere in tempi brevi le criticità più acute e pianificherà nuovamente le linee in modo organico per la ripresa delle vacanze di Natale - ha continuato l'assessora Salerno -. Tale scelta, su cui ha lavorato il Comune interloquendo costantemente con le famiglie, ha avuto l’accordo di 5T (il soggetto deputato alla pianificazione) e del consorzio Aat (il soggetto responsabile dei mezzi e dei conducenti) che contribuirà fattivamente alla riprogrammazione delle linee". (segue) (Rpi)