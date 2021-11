Torino: l'assessora all'Istruzione, oggi nasce ufficio specifico per panificazione linee trasporti disabili (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il problema del trasporto disabili a Torino è scoppiato anni fa con il caso Tundo ma, sottolinea Salerno, "anche il nuovo appalto per il servizio, fatto dalla precedente amministrazione, ha da subito creato gravissimi problemi in relazione alla programmazione delle linee, affidata alla società 5T. Problemi denunciati più volte, pubblicamente e con grande sofferenza dalle famiglie. Dopo aver provato personalmente i mezzi, ho iniziato un confronto serrato con 5T rispetto alle loro difficoltà nella programmazione delle linee e nella comunicazione con le famiglie. La prima azione è stata diretta a dare un sollievo immediato nel periodo che precede la pausa natalizia: 10 mezzi in più, con autisti e accompagnatori, per servire le tratte più critiche e i casi di bimbe e bimbi che permanevano un tempo eccessivo sui mezzi o arrivavano a destinazione a orari incongrui", ha concluso. (Rpi)