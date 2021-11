Vaccino: anche il Piemonte apre le prenotazioni della terza dose a 150 giorni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Partirà già da domani alle 18 il via libera della Regione Piemonte per la terza dose a 150 giorni dalla conclusione del ciclo vaccinale. Lo annuncia una nota stampa dell'Unità di crisi territoriale. Le persone dai 40 ai 79 anni potranno prenotarsi superato il 150esimo giorno dal completamento del primo ciclo di somministrazioni, come disposto dall'ultima circolare del ministero della Salute, per la dose aggiuntiva tramite il sito della Regione, mentre in farmacia o dal proprio medico di famiglia, si potrà prendere appuntamento già dal mattino. Anche coloro che si erano già prenotati calcolando i 180 giorni, potranno modificare l'appuntamento riducendo le tempistiche di vaccinazione. (segue) (Rpi)