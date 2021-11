Covid: Draghi, su proroga emergenza decisone a fine anno ma importante è mantenere struttura contro pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla proroga dello stato di emergenza "non mi azzardo a dire che abbiamo deciso” qualcosa “e valuteremo la situazione man mano che arriviamo a fine anno”. Così il presidente del Consiglio, Mario Draghi, nel corso di una conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri. “Ci interessa prorogare l’emergenza o avere a disposizione tutta la struttura che ci ha permesso di affrontare la pandemia? Per me la risposta è la seconda. La domanda è se è possibile mantenere questa struttura senza prolungare l’emergenza. Ma non so se questo è possibile, lo vedremo”, ha aggiunto. (Rin)