Piemonte: il consigliere regionale Valle (Pd), su eliski fatti passi avanti ma Regione deve pensare a proposta turistica a 360 gradi - video

- Sicuramente ci sono stati dei passi avanti sull'analisi del provvedimento. In particolare, prima si apriva in modo indiscriminato all'eliski su tutto l'arco alpino, ora invece solo nei comuni dove sono attivi gli impianti di risalita. Però preoccupa vedere la mancanza di una proposta turistica a 360 gradi da parte della Regione. Lo ha affermato il relatore di minoranza della legge sugli sport montani in Consiglio regionale del Piemonte Daniele Valle (Pd), a margine della discussione in aula sulla pratica dello sci di volo (eliski), che ha scatenato le proteste da parte della minoranza, che ha presentato oltre 400 emendamenti per bloccare il provvedimento in aula. "Adesso il recupero dei capi abbattuti avviene solo per i cervi e l'elitaxi è utilizzabile soltanto dai disabili - ha continuato Valle -. Ci preoccupa però continuare ad assistere a continui interventi spot, con piccoli allargamenti di qua e di là, senza una strategia complessiva sulla montagna. Ci vorrebbe invece un investimento serio e forte da parte della Regione. Lo sci di volo è importante, perché attrae il turismo d'élite con ricadute economiche, ma questo deve convivere anche con altri modi di vivere la montagna, con fatica, rispetto della natura e prudenza. Il punto di ricaduta della trattativa è limitato rispetto alla proposta originale, che era veramente indiscriminata. Però noi vogliamo una proposta turistica a 360 gradi", ha concluso. (Rpi)