Camera: Lazio club Montecitorio, presentato libro "Tifosi laziali per sempre" (2)

- "In questo libro - ha dichiarato Alberto Ciapparoni, il giornalista che ha curato la raccolta 'Tifosi laziali per sempre' - 22 autori raccontano la loro storia personale di lazialità, legata a una partita in particolare. È un libro per chi ama le emozioni perché ogni autore ha trasmesso la propria passione laziale attraverso la narrazione di alcune gare della prima squadra della Capitale certamente conosciute e altre meno note, ma tutte ugualmente importanti. In questo viaggio secondo diverse tappe la lazialità viene raccontata da diversi punti di vista, provocando tanti sorrisi, ma a volte anche attraverso emozioni in qualche modo drammatiche. L'obiettivo del libro edito da Edizioni della Sera - disponibile nelle principali librerie del Lazio -, è quello di portare all'esterno la lazialità, un sentimento difficilmente descrivibile". (Com)