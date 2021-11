Fisco: Canelli (Anci) a commissione Senato, approvi proposta su termine disgiunto per voto sulla Tari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La commissione Finanze del Senato "approvi l’emendamento dell’Anci sulla votazione delle delibere Tari al 30 aprile 2022 in modo separato dal bilancio di previsione che rappresenta anche il termine tassativo per l’adozione delle tariffe e dei regolamenti della Tari. Questi provvedimenti sono condizionati dall’approvazione o dalla presa d’atto dei piani economico-finanziari del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti (Pef) che risultano particolarmente complessi”. E’ l’appello lanciato da Alessandro Canelli, sindaco di Novara, delegato alla Finanza locale e presidente Ifel alla commissione di Palazzo Madama che sta votando le misure inserite nel cosiddetto ‘pacchetto fiscale’. La proposta Anci permette di disgiungere stabilmente, a decorrere dal 2022, il termine per Pef/tariffe/regolamenti Tari e Tari corrispettivo, fissandolo al 30 aprile di ciascun anno, in modo compatibile sia con la gestione del prelievo che con le complesse attività connesse all’aggiornamento del Pef sulla base dei criteri determinati dall’Arera. A tale proposito Canelli ricorda come le complessità di formulazione dei Pef sono accentuate dall’entrata in vigore, dal 2020, del metodo Arera, che comporta rilevanti esigenze di acquisizione di documentazione certificata da parte degli enti di governo degli ambiti ottimali (Ato) o dei Comuni. “Queste esigenze, insieme alle modifiche che provengono dalle deliberazioni Arera consigliano di determinare in modo stabile un termine specifico per le deliberazioni riguardanti il prelievo sui rifiuti”. Va poi ricordato “che solo il 4 novembre scorso Arera ha definito gli aspetti che mancavano per la compilazione del Pef, nello specifico il tool di calcolo ed i parametri per il tasso di remunerazione del capitale”, osserva il delegato Anci.(Com)