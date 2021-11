Giustizia: Decaro (Anci), rivedere confini su azioni legali contro sindaci

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come Partito democratico “dobbiamo rivedere il ruolo e la dignità dei sindaci. Non deve essere più consentito essere indagato per qualunque cosa accade nel tuo comune solo perché ricopri la carica di sindaco”. Lo ha detto il presidente dell’Anci e sindaco di Bari Antonio Decaro, durante la prima Assemblea nazionale dei sindaci progressisti e riformisti. I gruppi parlamentari “su questo tema di responsabilità, ma anche di adeguamento sul ruolo dei sindaci rispetto a altre figure come i Consiglieri regionali, hanno iniziato un lavoro straordinario presentando vari decreti per definire confini più netti e evitare di essere indagati su qualsiasi cosa”, ha proseguito. (Rin)