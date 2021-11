Pd: Decaro (Anci), rivedere vincoli di incompatibilità carica sindaci

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

21 luglio 2021

- La figura del sindaco “è l’unica carica incompatibile con quella da parlamentare se non dimettendosi sei mesi prima. Non è una norma scritta per i cittadini”. Lo ha detto il presidente dell’Anci e sindaco di Bari Antonio Decaro durante la prima Assemblea nazionale dei sindaci progressisti e riformisti. Come Partito democratico “dobbiamo rivedere il ruolo e la centralità dei sindaci. È anche l’unica figura istituzionale che ha vincoli di mandato. Dove sta l’interesse di un cittadino o di una comunità a non poter votare per la terza volta il sindaco che ha lavorato bene in quegli anni?”, ha concluso Decaro (Rin)