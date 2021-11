Sardegna: Solinas su rapporto Bankitalia, "risultati grazie a validità delle nostre scelte"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Notizie incoraggianti per l'economia sarda dall'aggiornamento congiunturale della Banca d'Italia per l'isola relativo all'anno in corso. I dati registrano una ripresa fra aprile e giugno del Pil, un risultato ottenuto grazie alla ripresa dei consumi. Inoltre, due terzi delle imprese sarde hanno ottime probabilità di chiudere l'esercizio in attivo. Nell'Isola, che registra un aumento della domanda dall'estero. Nei primi sei mesi del 2021 le esportazioni sarde sono tornate ad aumentare nettamente, con una variazione del 53,1 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, dopo il forte calo del 2020 (-40,6 per cento). Buone notizie anche dal turismo con una crescita del 50 per cento rispetto al 2020. Crescono commercio e trasporti e nell'industria si registra un incremento di domanda e produzione. Ripresa anche per l'edilizia grazie al superbonus. Il settore da aprile registra un aumento del numero degli occupati, avvicinandosi alle cifre del 2019. Nei primi otto mesi dell'anno sono stati attivati 57 mila contratti, un valore molto prossimo a quello del 2019. Nel settore del credito, aumentano i prestiti alle famiglie grazie alla congiuntura più favorevole del mercato immobiliare e dal parziale recupero dei consumi. (segue) (Rsc)