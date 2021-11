Sardegna: Solinas su rapporto Bankitalia, "risultati grazie a validità delle nostre scelte" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Giunta Regionale ha adottato scelte forti e coraggiose per sostenere il tessuto economico sardo nella fase più critica, riuscendo ad arginare gli effetti non solo della pandemia sanitaria, ma anche di quella economica", ha dichiarato il presidente della Regione, Christian Solinas, commentando il report pubblicato dalla Banca d'Italia, "a testimonianza della validità degli interventi strutturali messi in campo dalla Giunta per contrastare la crisi di famiglie e imprese. La Sardegna si è distinta come la Regione italiana che ha investito maggiori risorse proprie per combattere la crisi, anche con strumenti innovativi di aiuto diretto, nonché con azioni congiunte con il sistema creditizio, che hanno consentito alle imprese non solo di resistere alle difficoltà del momento, ma anche di programmare un rilancio nel breve termine". Il governatore sardo ha ricordato come la Regione abbia "affrontato con successo una stagione turistica che si annunciava gravata da molte incognite, raggiungendo numeri paragonabili all'era pre-covid; i dati riportati da Bankitalia peraltro - ha aggiunto - non tengono ancora conto dei numeri relativi alla parte più significativa della stagione estiva, dai quali ci aspettiamo nuove positive indicazioni. Abbiamo sostenuto il tessuto delle grandi imprese ma senza trascurare quello, fondamentale, costituito dalle piccole e medie, che rappresentano la base più forte e sana del nostro sistema produttivo. Abbiamo attuato, prosegue il Presidente, una serie di interventi per garantire un sistema di ammortizzatori sociali che ha salvaguardato molti posti di lavoro". (segue) (Rsc)