Napoli: Sarro (FI), bene governo su approccio a bonifica Bagnoli

- "La bonifica dell'area di Bagnoli è centrale per lo sviluppo non solo della città di Napoli e della regione Campania ma dell'intero Mezzogiorno. E questo per rimuovere un disastro sociale che tanto ha segnato e penalizzato le nostre comunità. Nella risposta del ministro Carfagna apprezziamo il tratto operativo, cioè l'indicazione di tempi precisi per quanto riguarda l'entrata in funzione del Commissario straordinario e della struttura di supporto, così come la traccia delle coperture finanziarie e in particolare quella relativa all'integrazione dei fondi per consentire almeno l'avanzamento della progettazione. Ciò testimonia non solo la concretezza dell'intervento ma anche la correttezza dell'impostazione, perché per la prima volta abbiamo netta la sensazione che l'approccio sia fondato su criteri scientifici ma anche con metodiche di lavoro assolutamente condivisibili, soprattutto nel rispetto della volontà dei cittadini". Lo ha detto il deputato di Forza Italia, Carlo Sarro, intervenendo nell'Aula di Montecitorio nel corso del question time, rivolgendo una domanda sulla nomina del nuovo Commissario di Bagnoli al ministro per il Sud Mara Carfagna. (Ren)