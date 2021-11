Torino: polemiche sul numero legale della 1a commissione in Consiglio comunale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- La prima commissione del Consiglio comunale di Torino parte già con le prime polemiche. A scatenare la bagarre tra maggioranza e opposizione, il numero legale per l'elezione della presidente della 1a commissione consiliare dedicata al Bilancio. La maggioranza ha indicato il nome di Anna Maria Borasi che è stata eletta con 20 voti, dopo che la minoranza aveva chiesto una verifica del numero legale alla presidenza. Un'elezione che però non ha convinto le opposizioni: "Chiederemo un'ulteriore verifica" ha annunciato il consigliere comunale del centrodestra Domenico Garcea. Una posizione condivisa anche dal Movimento 5 Stelle: "La regola attualmente prevede che la presidente del Consiglio comunale, che da regolamento non può far parte delle commissioni, non può far valere la sua presenza attiva per far passare il quorum - ha sottolineato il consigliere M5s Andrea Russi - Discuteremo della faccenda nella riunione dei capigruppo". (segue) (Rpi)