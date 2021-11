Piemonte: l'incidenza regionale del Covid sale a 84 casi, aumentano i focolai nelle scuole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella settimana dal 15 al 21 novembre l'incidenza regionale del Covid è aumentata da 61,2 casi a 84 casi ogni 100 mila abitanti. Lo ha annunciato in una nota stampa l'Unità di crisi della Regione Piemonte. Allo stesso tempo, i tassi di occupazione dei posti letto ordinari e in terapia intensiva vedono il Piemonte rimanere ancora in zona bianca. In tutte le fasce d'età si registra un incremento dei casi tranne che in quella over 80, che va in controtendenza, passando da 37,6 a 36,2 casi ogni 100 mila abitanti. La crescita maggiore si registra invece nella fascia 19-24 anni, che sale dai 40,4 della scorsa settimana ai 63,2 casi. (segue) (Rpi)