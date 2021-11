© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Regione Piemonte ad ora ha vaccinato con la prima dose il 70,7 per cento degli studenti 12-19enni. Lo ha annunciato l'Unità di crisi in una nota stampa. Attualmente gli studenti di questa fascia d'età che hanno aderito alla campagna di somministrazioni sono il 73 per cento. Mentre il ciclo completo di vaccinazione è stato fatto dal 67,6 per cento di questa fascia di studenti. (Rpi)