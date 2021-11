Piemonte: in Consiglio regionale riprende la discussione sull'eliski

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo l'interruzione dei lavori in aula della scorsa settimana a causa degli oltre 400 emendamenti depositati dalle opposizioni in Consiglio regionale del Piemonte, questa mattina è ripresa la discussione sulla pratica dello sci di volo (l'eliski) in Consiglio regionale. Anche oggi, salvo sorprese, si svolgerà soltanto una discussione generale mentre il voto dovrebbe, secondo fonti interne al Consiglio regionale, avvenire la settimana prossima. "In passato si è raggiunto un compromesso migliore - ha dichiarato il aula il relatore di minoranza Daniele Valle (Pd) -. Oggi andiamo ad allargare le maglie dell'uso e dello sfruttamento della montagna in maniera preoccupante e non bilanciata rispetto ad altri modi di vivere la natura". (Rpi)