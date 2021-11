Campania: Saiello (M5s), distretti del commercio strumento fondamentale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi abbiamo compiuto un passo avanti fondamentale per istituire finalmente anche in Campania i distretti del commercio. Parliamo di strumenti importantissimi tesi a sviluppare e accrescere l'attrattività, la fruibilità e la visibilità di specifici territori a vocazione commerciale. Un tema che ha visto il nostro gruppo da sempre protagonista, con proposte e provvedimenti per il rilancio di un comparto che, in questo particolare momento di recessione, ha bisogno del massimo supporto. Ed è grazie a un nostro emendamento, votato nella scorsa legge di stabilità, che abbiamo ottenuto lo stanziamento di 150mila euro per agevolare proprio l'istituzione dei distretti del commercio. Con le medesime finalità, ci siamo battuti per far approvare mozioni, votate all'unanimità, con cui si impegnava la Giunta regionale a promuovere la costituzione del distretto del wedding e a sostenere il borgo orefici e i maestri presepiali napoletani". Lo ha annunciato il presidente della IV Commissione speciale Industria 4.0 e Semplificazione e consigliere regionale M5s Gennaro Saiello, a margine della seduta della III Commissione regionale Attività Produttive. (segue) (Ren)