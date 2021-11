© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Entro la fine di dicembre verranno emanati i bandi a sostegno dei comuni per il riutilizzo dei beni confiscati alle mafie. Ad annunciarlo l'assessore alle Opere Pubbliche del Piemonte Marco Gabusi in Consiglio regionale, rispondendo al question time presentato dal consigliere Pd Diego Sarno, che aveva fatto notare il caso in aula. (Rpi)