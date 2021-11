Napoli: domani incontro Camera Commercio contro contraffazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani alle ore 9.30 nella sala Valori e Contrattazioni della Camera di Commercio di Napoli è in programma il Seminario Formativo per le Polizie Locali dal titolo: "Nuove sinergie nella lotta alla contraffazione: la nascita delle reti cittadine". L'annuncio in una nota della Camera di commercio di Napoli. I lavori saranno aperti dal presidente della Camera di Commercio di Napoli, Ciro Fiola. Al seminario parteciperanno anche: Ciro Esposito, Generale Comandante della Polizia Locale di Napoli e Antonio De Iesu, Assessore alla Polizia Locale del Comune di Napoli. I saluti istituzionali saranno affidati a: Fabrizio Luongo, Presidente di SiImpresa, azienda speciale unica della Camera di Commercio di Napoli; Michele Palumbo, Generale Comandante della Polizia Locale di Bari; Salvatore Zucco, Comandante della Polizia Locale di Reggio Calabria. Il tema della nascita delle reti cittadine sarà trattato da Antonio Ragonesi, Responsabile Area Sicurezza ANCI (Il piano di azioni territoriali anti contraffazione); Maria Chiara Anselmi Indicam, Associazione per la protezione dei diritti di proprietà intellettuale (La lotta alla contraffazione dei marchi registrati: strumenti e prospettive)". (segue) (Ren)