Piemonte: campagna contro molestie sessuali su lavoro da Cgil Piemonte

- Si chiama "Lavoro molesto" la campagna contro la violenza e le molestie, anche sessuali, nei luoghi di lavoro organizzata dalla Cgil Piemonte in collaborazione con L'Espresso e Cgil Umbria, che prenderà il via domani, in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Le organizzazioni impegnate nell'iniziativa hanno raccolto le voci, i racconti e le testimonianze di tante lavoratrici vittime di molestie, aggressioni, minacce, ricatti anche sessuali nei luoghi di lavoro, nell'ambito di un percorso formativo per la prevenzione delle violenze e delle molestie. Da questa esperienza è nato un progetto per "rompere il silenzio", si legge in una nota stampa della Cgil Piemonte. (segue) (Rpi)