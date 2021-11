Piemonte: campagna contro molestie sessuali su lavoro da Cgil Piemonte (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La formazione è stata occasione - continua la nota - per entrare nel merito di temi quali l'identità di genere, l'orientamento sessuale, le discriminazioni, l'importanza della lingua e del linguaggio, le misure di prevenzione, i principi costituzionali, la Convenzione ILO 190 e altri approfondimenti culturali e normativi". I dati Istat mostrano che ad oggi sono 1 milione 404 mila le donne che nel corso della loro vita lavorativa hanno subito molestie fisiche o ricatti sessuali sul posto di lavoro. Rappresentano l'8,9 per cento delle lavoratrici attuali o passate, incluse le donne in cerca di occupazione. Nei tre anni precedenti all'indagine, ovvero fra il 2013 e il 2016, hanno subito questi episodi oltre 425 mila donne (il 2,7 per cento). (segue) (Rpi)