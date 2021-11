Piemonte: campagna contro molestie sessuali su lavoro da Cgil Piemonte (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con riferimento ai soli ricatti sessuali sul lavoro, sono 1 milione 173 mila (il 7,5 per cento) le donne che nel corso della loro vita lavorativa sono state sottoposte a qualche tipo di ricatto sessuale per ottenere un lavoro o per mantenerlo o per ottenere progressioni nella loro carriera. L'Espresso darà spazio e voce, in maniera anonima, a chi vorrà scrivere e raccontare molestie e violenze subite, conosciute, trattate o gestite attraverso la compilazione di un form presente sul sito del periodico. (Rpi)