Corruzione: Lega, garantisti ma su appalti truccati a Benevento fare massima chiarezza

- "Nuove ombre sulla gestione amministrativa in provincia di Benevento. Restiamo garantisti alla luce delle indagini che vedono coinvolti vertici dell'amministrazione provinciale ma auspichiamo massima chiarezza e trasparenza da parte di chi esercita ruoli istituzionali, in particolar modo da chi riveste ruoli apicali nella pubblica amministrazione. Massima fiducia in magistratura e istituzioni". Così in una nota la segreteria regionale della Lega in Campania. (Ren)