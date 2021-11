Sardegna: la Marmilla unita dice "no" alla violenza sulle donne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Scarpette rosse sulle panchine. Ma anche incontri fra cittadini, camminate, letture, musica e poesia. Anche i 18 comuni dell'Unione "Marmilla" vogliono gridare forte il loro "no" alla violenza di genere in occasione della nuova Giornata mondiale contro la violenza sulle donne, prevista domani giovedì 25 novembre. Alcune comunità hanno preceduto le altre. La maggior parte delle manifestazioni nella giornata di domani, ma anche nel fine settimana la Marmilla si colorerà di rosa. In campo amministrazioni comunali, associazioni e tanta gente comune per un moltiplicarsi di iniziative nella terra dei nuraghi e delle Giare. A Pauli Arbarei, tutti insieme, con un capo rosso, sulla scalinata della chiesa di Sant'Agostino. Un gesto simbolico per un messaggio forte, importante e condiviso. Il momento d'incontro per dire basta alla violenza di genere, basta alla violenza sulle donne e sui loro figli, è stato organizzato sabato scorso, al pomeriggio, dall'amministrazione comunale con il sostegno di tutte le associazioni del paese. Bambini, adolescenti, donne e uomini: hanno voluto esserci tutti per testimoniare la volontà di un'intera comunità contro queste forme di sopruso. Assieme a loro il sindaco Antonio Sanna, la vicesindaca Nicoletta Onnis e il sacerdote don Claudio Cera. Ognuno di loro aveva, indosso, un capo rosso. Davanti alla scala tante scarpette rosse. "Noi mamme abbiamo spiegato ai nostri figli il messaggio, che questo incontro voleva lanciare", ha detto la vicesindaca Onnis, "è importante confrontarsi con i propri figli su temi così importanti. Ritengo che sia oltremodo importante il ruolo delle mamme di figli maschi. Sono donne, che con il loro esempio e con l'educazione formano i compagni, i mariti e i padri di domani. Per questo serve un impegno serio e costante nel tempo. Dobbiamo far comprendere alle future generazioni l'importanza del rispetto per la vita, del rispetto per la famiglia, del ruolo e del valore essenziale della donna per il futuro della società". (segue) (Rsc)