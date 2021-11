Sardegna: la Marmilla unita dice "no" alla violenza sulle donne (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Turri, il Comune ha invitato tutti i cittadini domani, giovedì 25, ad esporre nastri e fiocchi rossi fuori dalle proprie abitazioni. Il sindaco Martino Picchedda ha precisato: "Chi vorrà, potrà condividere la foto della propria casa sui social utilizzando l'hastag no alla violenza sulle donne. Inoltre sabato la nostra amministrazione sistemerà dei fiocchi rossi lungo tutta la strada provinciale". A Ussaramanna domani pomeriggio, giovedì 25, appuntamento alle 18 nella biblioteca comunale con un cerchio di lettura sulla violenza di genere. L'organizzazione è della stessa biblioteca con lo sportello "Informaorienta". Ingresso solo con il green pass. A Villanovafranca sabato 27 novembre l'amministrazione comunale dipingerà una panchina di colore rosso nella piazza Martiri. A Genuri, invece, si è scelto un percorso a piedi per dire no alla violenza sulle donne. Per la prima volta nel territorio domenica 28 novembre la "StraWoman", una camminata non competitiva con un importante messaggio culturale e sociale e senza scopo di lucro, che si svolge in questi giorni in tanti comuni, in tutta Italia. Da quest'anno c'è anche Genuri. Il sindaco Sandro Branca ha illustrato il programma: "Incontro dei partecipanti alle 9:30 nel parco del nuraghe San Marco e alle 10 la partenza della StraWoman dallo stesso sito archeologico. La camminata attraverserà le vie Impera, San Domino, Sa Jara, Chiesa, Gaspare, Argiolas, la strada di campagna "Zinnigas" e ancora le vie Ussaramanna, Garibaldi, Setzu e Nuova per poi ritornare al punto di partenza del nuraghe". (Rsc)