Salerno: Natale a Ravello, Toni Servillo, Alessandro Preziosi e Lisette Oropesa protagonisti al Niemeyer

- "La Fondazione Ravello ritorna all'Auditorium Oscar Niemeyer con tre eventi che in prima assoluta caratterizzeranno il periodo natalizio della Città della Musica". Lo ha annunciato la Fondazione in una nota. "Due gli eventi - ha continuato la Fondazione - che chiudono le celebrazioni nella ricorrenza dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri: dopo lo spettacolo di e con Elena Bucci e Chiara Muti dello scorso luglio e l'ascolto guidato dell'opera Francesca da Rimini del magistrato Eduardo Savarese di ottobre, saranno due grandi attori del teatro e del cinema come Toni Servillo e Alessandro Preziosi ad omaggiare il 'Divin Poeta'. Sabato 11 dicembre, alle ore 19, Toni Servillo, nominato proprio recentemente dal New York Times tra i primi 25 attori del ventunesimo secolo, tornerà al Niemeyer dopo 12 anni dalla sua ultima apparizione. Stavolta l'attore napoletano debutterà nel monologo 'Le voci di Dante' su testo, commissionato dalla Fondazione, dello scrittore napoletano Giuseppe Montesano. Domenica 19 dicembre (ore 12) sarà Alessandro Preziosi ad onorare il sommo poeta con lo spettacolo 'Nel nome di Dante' che accosterà alla lettura dei versi della Divina Commedia il respiro del sassofono di Stefano di Battista in un accoppiamento del tutto inedito con musiche di John Coltrane e di altri grandi esponenti del jazz. Assieme all'attore romano, che ritorna a Ravello dopo poco più di un anno dalla celebrazione del 140esimo anniversario della visita di Wagner, e a Di Battista, il contrabbasso di Daniele Sorrentino". (segue) (Ren)