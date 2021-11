Salerno: Natale a Ravello, Toni Servillo, Alessandro Preziosi e Lisette Oropesa protagonisti al Niemeyer (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"A chiudere gli eventi organizzati dalla Fondazione Ravello per questo 2021 - ha sottolineato la Fondazione - il Concerto di Santo Stefano (domenica 26 dicembre, ore 18.30) che vedrà il debutto a Ravello di Lisette Oropesa, uno dei più importanti soprani di oggi, acclamata sui palcoscenici dei più grandi teatri del mondo, dal Metropolitan al Covent Garden, dall'Opera di Parigi a quella di Vienna, reduce dal successo al Teatro alla Scala dove, dopo aver cantato nello spettacolo di inaugurazione della stagione 2020-21 e dove si appresta a tornare per i Capuleti e Montecchi, ha interpretato Theodora, la protagonista dell'oratorio di Georg Friedrich Händel. La Oropesa, che durante il lockdown, quando la vita e la carriera di tanti giovani musicisti si era fermata, è diventata insegnante sui social di una community che ha raggiunto oltre 7000 allievi da tutto il mondo, sarà accompagnata, nell'ottica di collaborazione della Fondazione con le migliori espressioni musicali della Regione, dalla Nuova Orchestra Scarlatti diretta da Fabrizio Maria Carminati". "Programma raffinato e popolare quello scelto per l'arrivederci al 2021: in scaletta alcune delle arie più famose di Rossini e Puccini, Gounod, Verdi e Meyerbeer", ha concluso la nota.