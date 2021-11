Ambiente: rifiuti radioattivi, terminato il seminario sul deposito nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolta questa mattina la sessione plenaria di chiusura del Seminario nazionale, iniziato il 7 settembre scorso, con la quale è terminato il primo momento di confronto pubblico sul progetto del Deposito Nazionale dei rifiuti radioattivi e Parco tecnologico, dopo la pubblicazione della Carta Nazionale delle Aree Potenzialmente Idonee (Cnapi), avvenuta il 5 gennaio scorso. L’incontro di oggi è stato aperto dagli interventi di Vannia Gava, sottosegretario al ministero della Transizione Ecologica, Ivan Scalfarotto, sottosegretario al ministero dell’Interno, Gilberto Pichetto Fratin, viceministro dello Sviluppo Economico, ed Emanuele Fontani, Amministratore delegato di Sogin. Hanno partecipato ai lavori Maurizio Pernice, direttore di Isin, Ispettorato Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la Radioprotezione; Simon Morgan, responsabile del gruppo di Lavoro sul decommissioning e la gestione dei rifiuti radioattivi di Wenra, Western European Nuclear Regulator’s Association; Bengt Hedberg, Curatore del Report “SRLs for the disposal of radioactive waste” di Wenra; Rebecca Tadesse, direttrice della Divisione decommissioning e gestione dei rifiuti radioattivi di Nea, Nuclear Energy Agency; Gilberto Dialuce, presidente di Enea, Agenzia Nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile; Stefania Ravazzi, docente di Analisi delle politiche pubbliche presso l’Università di Torino, Dipartimento di culture, politica e società; Simona Fabiani in rappresentanza della Cgil; Angelo Emilio Colombini in rappresentanza della Cisl; Antonio Cozzolino, in rappresentanza della Uil; Fabio Chiaravalli, direttore della Funzione Deposito Nazionale e Parco Tecnologico di Sogin e Luigi Perri, Presidente di Sogin che ha chiuso i lavori. (segue) (Com)