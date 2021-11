Camera: Lazio club Montecitorio, presentato libro "Tifosi laziali per sempre"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolta questa mattina, presso la sala stampa della Camera dei deputati, la presentazione di "Tifosi laziali per sempre", una raccolta di racconti di vari autori curata dal giornalista Alberto Ciapparoni. E' quanto si legge in una nota. L'iniziativa è stata organizzata dal Lazio club Montecitorio, che unisce parlamentari, dipendenti di Montecitorio e giornalisti parlamentari di fede biancoceleste. "Abbiamo deciso di presentare a Montecitorio questo libro con piacere perché descrive molto bene un sentimento complesso come la lazialità", ha detto Paolo Trancassini, presidente del Lazio club Montecitorio 1900 e deputato di Fratelli d'Italia. "Il Lazio club Montecitorio 1900 - ha sottolineato ancora Trancassini - nasce proprio per ribadire la passione e l'amore per questa squadra che ci accomuna. Abbiamo la fortuna di amare questa società e questi colori e sono particolarmente contento di essere chiamato a ricoprire il ruolo di presidente. Con il nostro club vogliamo intraprendere una serie di iniziative sociali che saranno in linea con lo spirito della Lazio, con quei valori di aggregazione e quella correttezza che ci contraddistingue". Nel corso della conferenza - continua la nota - è intervenuto in collegamento anche Vincenzo D'Amico che ha raccontato un aneddoto sulla propria carriera segnata dall'amore per la Lazio. "Quando giocavo nel Torino e si doveva decidere il mio futuro - ha affermato - condussi io personalmente la trattativa per tornare a tutti i costi a casa mia, nella Lazio. Non importava in che categoria giocasse: ero disposto a smettere di giocare in serie A con un Torino molto forte, in una città che mi aveva accolto benissimo, pur di tornare a vestire la maglia biancoceleste". (segue) (Com)