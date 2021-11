Napoli: Trapanese, via a domande per buoni spesa Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Da oggi è possibile collegarsi al sito per richiedere il buono spesa del Comune di Napoli. Nell'ambito delle misure di solidarietà alimentari resesi necessarie dall'emergenza da Covid-19, è stata infatti approvata in Giunta, su proposta dell'assessore alle Politiche Sociali Luca Trapanese, una delibera che stanzia un importo di 3,5 mln di euro". Lo ha riferito in una nota il Comune: "Le domande potranno essere inviate a partire da oggi 24 novembre e fino alle ore 18.00 di martedì 7 dicembre compilando il modulo online. Possono richiedere il buono spesa alimentare tutti i cittadini residenti nel territorio del Comune di Napoli, anche titolari di residenza di prossimità, richiedenti asilo o cittadini stranieri con status equiparabile che, alla data di pubblicazione della delibera, non abbiano reddito o l'abbiano perso per effetto dei provvedimenti restrittivi dettati per il contenimento dell'emergenza sanitaria e che non abbiano accesso ad ammortizzatori sociali o al Reddito di Cittadinanza. L'erogazione avverrà secondo la composizione del nucleo familiare risultante in anagrafe ed in particolare. Cento euro per una persona, 120 per due, 150 per tre, quattro o cinque, 200 euro per sei". (segue) (Ren)