Napoli: Trapanese, via a domande per buoni spesa Covid (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assessore comunale Luca Trapanese ha spiegato: "Entro Natale oltre 26.000 famiglie in stato di bisogno potranno beneficiare del buono spesa per l'acquisto di generi alimentare di prima necessità. Dal oggi è online la piattaforma per richiederlo. Stiamo predisponendo le attività tecniche e organizzative per erogare a breve i buoni spesa e assicurare per le festività un aiuto concreto alle famiglie in difficoltà, alleviando i disagi causati della pandemia da virus Covid 19". Trapanese ha aggiunto: "E' fondamentale controllare le domande ed essere rapidi nello stesso momento. I controlli saranno serrati e informatizzati su ogni singola domanda ma contiamo di erogare i primi bonus a partire da venerdì 17 dicembre 2021. I beneficiari verranno informati tramite un sms in cui verrà comunicato il pin e contemporaneamente la lista dei supermercati che aderiscono all'iniziativa più vicini al luogo di residenza dove poter effettuare la spesa; basterà poi solo comunicare il pin alla cassa per usufruirne''. (Ren)