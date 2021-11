Piemonte: il consigliere regionale Marin (Lega) a "Nova", su eliski smussati molti spigoli con minoranza - video

Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

- Ci sono stati diversi incontri con le opposizioni sul tema dell'eliski. Da parte loro sono state espresse delle perplessità. Siamo su posizioni diverse ma abbiamo smussato molti spigoli con la minoranza. Lo ha affermato ad "Agenzia Nova" il relatore di maggioranza della legge sugli sport montani in Piemonte Valter Marin (Lega). Un provvedimento che ha creato molti polemiche all'interno dell'opposizione, soprattuto riguardi alla pratica dello sci in volo (eliski), osteggiato dalle minoranze in Consiglio regionale con oltre 400 emendamenti. "Rispetto all'attuale legge di fatto non è che ampli la platea di altri 100 comuni, ma solo di uno che è quello di Sauze di Cesana. Mi pare che non ci sia uno stravolgimento così forte", ha concluso.(Rpi)