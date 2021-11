Campania: Saiello (M5s), distretti del commercio strumento fondamentale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il commercio e le sue tradizioni, a Napoli e nel resto della Campania, sono risorse fondamentali da salvaguardare e rilanciare. In questa direzione – ha proseguito Saiello - continueremo a batterci, come abbiamo sempre fatto, al fianco delle associazioni di categoria, assieme alle quali abbiamo costruito ogni nostra proposta. Risultati che sono anche frutto di un lavoro della durata di 3 anni, nella scorsa legislatura, per l'istituzione del Testo Unico del Commercio, nel quale abbiamo fatto confluire la nostra visione di sistema economico regionale. Un testo basato su semplificazione, innovazione, rispetto per l'ambiente, contrasto all'abusivismo e cultura della legalità. Un lavoro lungo e complesso – ha concluso il consigliere regionale M5s - del quale vado particolarmente fiero". (Ren)