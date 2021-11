Sardegna: la Marmilla unita dice "no" alla violenza sulle donne (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Barumini domani, giovedì 25, per tutta la giornata, installazioni sul tema della violenza di genere nell'area della chiesa di Santa Tecla. Al mattino prevista anche la partecipazione degli alunni. "Un importante momento di riflessione attorno a questa problematica, a quella delle discriminazioni e della parità di genere. Invitiamo tutta la popolazione a partecipare", ha detto il sindaco Michele Zucca. A Sanluri, tre soste nel centro storico domani pomeriggio, giovedì 25, per dire no alla violenza sulle donne con parole, suone e canti. E' il programma proposto dall'assessorato alle politiche sociali e alla pubblica istruzione del Comune di Sanluri con l'iniziativa "Il cammino del rispetto". Un cammino, che inizierà alle 15,45 con il ritrovo nella piazza Castello. Dalle 16 nella corte interna dello stesso castello medioevale letture e musica, curate da Simona Caneglias e Michela Floris. Alle 16:30 ci si sposterà nell'area tra via XXIV Maggio e via Lepanto, che ospiterà un momento di teatro a cura dell'associazione "Su Spassiu", poi un intervento del centro antiviolenza interdistrettuale "Feminas", le poesie e le letture della ludoteca comunale e i racconti di Marcello Atzeni. Infine dalle 17:30 nella piazza San Pietro il coro polifonico "Città di Sanluri" e il gruppo polifonico folcloristico sempre di Sanluri. All'iniziativa parteciperanno anche l'associazione "Ada", la Pro loco, Mimmo Cannova, Walter Atzori e le cooperative sociali Koinos e Mosaico. A Tuili, un gruppo di cittadini si ritroverà domani pomeriggio, giovedì 25, nelle panchine davanti al municipio del paese della Giara. "Abbiamo preparato alcuni cartelloni con messaggi contro la violenza di genere e sistemeremo alcune scarpette rosse", ha spiegato l'assessora Francesca Sanna, "un momento semplice, ma di grande significato per la nostra comunità". (segue) (Rsc)